Argentina: mudança de governo resulta em superávit nas empresas públicas Com novo governo, as empresas públicas...

Alto contraste

A+

A-

Com novo governo, as empresas públicas passaram a ter superávit. O post Argentina teve déficit de US$ 5 milhões com estatais em 2023 apareceu primeiro em Revista Oeste.

Leia mais em Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste

• Argentina teve déficit de US$ 5 milhões com estatais em 2023

• Argentina negocia compra de mais de 20 caças usados pela Dinamarca

• O drama de um brasileiro que vive no Haiti

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.