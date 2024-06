Brasileira ferida no Líbano: atualizações sobre o estado de saúde Bombardeio no início do mês deixou Fátima Boustani, de 30 anos, gravemente ferida.Leia a matéria completa no nosso parceiro Mundo...

Revista Oeste|Do R7 10/06/2024 - 15h06 (Atualizado em 10/06/2024 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share