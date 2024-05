Chocante descoberta: 150 larvas encontradas na boca de uma mulher O caso aconteceu no Peru, e a paciente foi diagnosticada com miíase oral.Leia a matéria completa no nosso parceiro Mundo: notícias...

Revista Oeste|Do R7 21/05/2024 - 22h33 (Atualizado em 21/05/2024 - 22h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share