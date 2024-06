Claudia Sheinbaum faz história no México

Candidata do atual presidente Andrés Manuel López Obrador obteve entre 58,3% e 60,7% dos votos. Claudia Sheinbaum é a primeira mulher eleita presidente do México, marcando um momento histórico no país.

