Herdeira da L’Oréal: a mulher mais rica do mundo com estilo de vida modesto Françoise Bettencourt Meyers, com uma fortuna de R$ 520 bilhões, prefere um apartamento em vez de mansões luxuosas.Leia a matéria...

Revista Oeste|Do R7 10/06/2024 - 21h43

