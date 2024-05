Imagens do local onde caiu helicóptero com o presidente do Irã Vídeos de equipes de resgate mostram região com tempo nubladoLeia a matéria completa no nosso parceiro Mundo: notícias e artigos -...

Revista Oeste|Do R7 19/05/2024 - 14h18 (Atualizado em 19/05/2024 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share