Incidente aéreo na Austrália: piloto realiza pouso de emergência O avião teve uma pane no motor e no trem de pouso; ninguém se feriuLeia a matéria completa no nosso parceiro Mundo: notícias e artigos...

Revista Oeste|Do R7 28/05/2024 - 18h50 (Atualizado em 28/05/2024 - 18h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share