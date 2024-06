Líder conservador francês propõe aliança com a direita nas eleições antecipadas Depois de vitória no Parlamento Europeu, extremistas da França podem se unir com centro-direita, que ainda está dividida, no pleito...

Revista Oeste|Do R7 11/06/2024 - 14h13 (Atualizado em 11/06/2024 - 14h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share