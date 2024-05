Lutadora de kickboxing se destaca ao impedir assalto na Argentina Yanela Cáceres é funcionária do estabelecimento e não hesitou ao perceber as intenções do criminoso.Leia a matéria completa no nosso...

Revista Oeste|Do R7 24/05/2024 - 20h18 (Atualizado em 24/05/2024 - 20h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share