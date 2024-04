Nicole Shanahan: a ex-mulher do fundador do Google que concorre à Vice-Presidência dos EUA Campanha é encabeça por sobrinho do presidente KennedyLeia a matéria completa...

Revista Oeste| 27/03/2024 - 12h26 (Atualizado em 01/04/2024 - 10h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share