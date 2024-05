Rei Charles toma decisão polêmica: dissolução do Parlamento do Reino Unido A paralisação das atividades da Câmara faz parte do processo eleitoral britânicoLeia a matéria completa no nosso parceiro Mundo:...

Revista Oeste|Do R7 30/05/2024 - 18h51 (Atualizado em 30/05/2024 - 18h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share