Abril tem previsão de tempo mais seco em relação a março

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O mês de março terminou com volume de chuvas 22% abaixo do esperado na cidade de São Paulo. Para abril, a previsão é de quase 64 milímetros de média de chuva na capital paulista. Mas o mês em que estamos costuma, sim, ser mais seco do que março. Com relação às temperaturas, mínimas de 17 graus e máximas de 26 graus. A chuva irregular e mal distribuída em março tem relação com o fenômeno El Niño. De acordo com meteorologistas, esse fenômeno aumenta as temperaturas superficiais das águas do Pacífico Equatorial. Com a chegada do outono, é esperado redução do volume de chuva, com temperaturas mais baixas.