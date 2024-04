Apagão no centro de SP ainda deixa 30% dos imóveis sem luz Segundo a Enel, uma escavação feita pela Sabesp teria atingido cabos da rede subterrânea

Um apagão em bairros do centro de São Paulo ainda atinge 30% dos imóveis da região. Durante o apagão, os hospitais da região operaram com o auxílio de geradores. O apagão começou por volta das 10h da manhã desta segunda-feira (18). Segundo a Enel, concessionária de energia elétrica de São Paulo, a causa foi uma escavação feita pela Sabesp, a companhia de saneamento básico do estado, que atingiu cabos da rede subterrânea.