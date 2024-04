Assassinato de lutador de MMA pode ter sido motivado por ciúmes Investigação afirma que a vítima teria se envolvido com a namorada do suspeito sem saber que era comprometida

Em Goiás, um lutador de MMA foi morto a tiros dentro da oficina mecânica onde trabalhava. O atirador já está preso. A polícia acredita que o crime foi motivado por ciúmes. Leandro Marcos Gomes Pereira, de 26 anos, foi preso 48 horas depois de assassinar Paulo Henrique Rodrigues, de 28 anos. De acordo com a polícia, Leandro tinha planos de fugir para a fronteira da Bolívia. Ele tem diversas passagens pela polícia, e usava uma tornozeleira eletrônica que foi arrancada dias antes do crime. Segundo a investigação, Paulo Henrique teria se envolvido com a namorada de Leandro sem saber que ela era comprometida.