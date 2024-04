Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Hora s desta quarta (27) Falhas no fornecimento de luz chegam ao décimo dia em São Paulo

Veja nesta edição do JR 24 Horas: falhas no fornecimento de luz chegam ao décimo dia em São Paulo. E mais: autoridades dão dicas para viajar de ônibus com segurança no feriado de Páscoa.