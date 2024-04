Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta segunda (1º) Polícia de São Paulo procura pelo motorista de carro de luxo que matou uma pessoa e fugiu do local do acidente

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Polícia de São Paulo procura pelo motorista de carro de luxo que matou uma pessoa e fugiu do local do acidente. E ainda: Começa hoje (1º) o julgamento que pode cassar o mandato do senador Sergio Moro.