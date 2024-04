Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (29) Cidade do Rio de Janeiro suspende decreto de epidemia de dengue após queda no número de casos

A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro anunciou, nesta sexta-feira (29), o fim do decreto de epidemia de dengue na capital. A decisão foi tomada devido à queda no número de casos e de atendimentos. Agora, a estrutura montada para emergências deve ser voltada para a campanha de vacinação contra a gripe. Veja ainda nesta edição do JR 24 Horas: Guindaste vai ajudar na desmontagem da ponte que desabou nos Estados Unidos.