Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (2)

A defesa de Robinho recorreu hoje (2) ao Supremo Tribunal Federal pedindo a revogação da prisão do ex-atleta. Os advogados querem que ele aguarde em liberdade a análise dos recursos no próprio Supremo. O ex-jogador foi preso após o STJ determinar o cumprimento imediato da pena de 9 anos pela condenação por estupro na Justiça da Itália. A defesa questiona a decisão do ministro Luiz Fux, que negou um habeas corpus. Robinho foi detido no dia 21 de março, em Santos, no litoral paulista. Veja também nesta edição do JR 24 Horas: Pelo menos 29 pessoas morrem em incêndio em boate na Turquia.