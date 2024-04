Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (2) Temporal deixa Salvador (BA) debaixo d'água e milhares de desalojados no estado. Traficantes usam drones para planejar invasões em áreas dominadas por grupos rivais no Rio.

A frente fria que chegou nesta terça-feira (2) em Salvador, na Bahia, provocou muita chuva e deixou milhares de pessoas fora de casa em todo o estado. Em poucas horas, choveu quase 100 milímetros em alguns bairros de Salvador, quase metade do previsto para todo o mês de abril. As ruas ficaram completamente alagadas. A chuva tem provocado estragos em várias cidades da Bahia. 46 municípios decretaram situação de emergência e cerca de 3 mil pessoas estão desalojadas. Veja também nesta edição do JR 24 Horas: Traficantes usam drones para planejar invasões em áreas dominadas por grupos rivais no Rio.