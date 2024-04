Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (1º) Justiça nega pedido de prisão de condutor da porsche envolvido na morte de motorista de aplicativo. STF forma maioria para afirmar que Constituição não prevê poder moderador das Forças Armadas

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Justiça nega pedido de prisão de condutor da porsche envolvido na morte de motorista de aplicativo. STF forma maioria para afirmar que Constituição não prevê poder moderador das Forças Armadas. Justiça suspende pagamento de mais de R$ 500 mil em férias atrasadas a Domingos Brazão. PM-SP encerra operação Verão com 1.025 prisões e 56 mortes em confrontos. Dólar tem alta e encerra segunda (1º) cotado a R$ 5,05. Mulher pega arma de segurança e abre fogo em Santiago, no Chile. Exposição inédita em São Paulo exibe tesouros arqueológicos da Itália.