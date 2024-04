Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (18) Brasil passa de 1,8 milhão de casos de dengue e bate recorde histórico. Apagão no centro de SP ainda deixa 30% dos imóveis sem luz

Veja na 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (18): Brasil passa de 1,8 milhão de casos de dengue e bate recorde histórico. Apagão no centro de SP ainda deixa 30% dos imóveis sem luz. Levantamento mostra perfil de turistas que visitam o Rio de Janeiro. Confrontos das semifinais do Paulistão 2024 são definidos.