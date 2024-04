Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (19) STJ começa nesta quarta (20) a julgar se Robinho cumprirá pena no Brasil

Veja na 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (19): STJ começa nesta quarta (20) a julgar se Robinho cumprirá pena no Brasil. Suíça autoriza retorno de R$ 82 milhões que estavam bloqueados nas contas de Paulo Maluf. Pesquisa mostra Ricardo Nunes à frente de Guilherme Boulos nos dois turnos. Chuva forte causa transtornos no Rio de Janeiro.