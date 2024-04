Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta quarta (3)

Alto contraste

Será retomado nesta quarta (3), no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o julgamento das ações que pedem a cassação do mandato do senador Sergio Moro, do União Brasil. No primeiro dia de análise, na última segunda-feira, o relator do caso - o desembargador Luciano Carrasco votou contra a perda do mandato do senador. Segundo ele, as acusações não procedem. Veja também nesta edição do JR 24 Horas: Terremoto em Taiwan já deixou nove mortos e mais de 900 feridos.