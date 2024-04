Brasil passa de 1,8 milhão de casos de dengue e bate recorde histórico

Alto contraste

O Brasil registrou quase 1,9 milhões de casos prováveis de dengue somente neste ano, o maior número de casos num mesmo ano desde 2000, quando o número começou a ser contabilizado. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (18) pelo Ministério da Saúde, que também confirmou 561 mortes por dengue apenas em 2024. Desde o início do ano, dez unidades da federação decretaram estado de emergência pelo avanço da doença. A faixa etária com mais registros de casos prováveis no Brasil é a de 20 a 29 anos. O estado com maior número de casos neste ano é Minas Gerais, com mais de 627 mil confirmações.