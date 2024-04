Brasil volta a exigir visto de turistas dos Estados Unidos

Alto contraste

A partir do dia 10 de abril, o Brasil passará a exigir visto de turistas da Austrália, do Canadá e dos Estados Unidos. O documento será exigido em portos, aeroportos e fronteiras terrestres. A exigência derruba a decisão do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que havia dispensado a obrigatoriedade do visto em março de 2019. Os turistas que desejam visitar o Brasil podem solicitar o visto eletrônico, chamado e-visa, de forma online. O custo de emissão é de US$ 81, o equivalente a cerca de R$ 408. Para entrar no país, será preciso apresentar o passaporte válido e uma cópia impressa do visto temporário.