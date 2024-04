Caso Marielle: Alexandre de Moraes dará prosseguimento ao inquérito no STF

Alto contraste

Com o caso no STF, cabe ao ministro Alexandre de Moraes dar prosseguimento ao inquérito sobre os assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O suposto envolvimento de um deputado federal no caso segue em sigilo, mas suspeita-se que o nome em questão é Chiquinho Brazão, do União Brasil-RJ. Na época do crime, ele era vereador. O irmão do parlamentar, Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do RJ, foi apontado como um dos mandantes do atentado pelo atirador, Ronnie Lessa, em delação premiada.