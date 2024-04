Começa vacinação contra dengue em dois bairros de São Paulo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dois bairros de São Paulo começam a vacinar contra a dengue nesta quinta-feira (4). O público-alvo são crianças de 10 a 14 anos. Ao todo 11 unidades de saúde dos bairros de Itaquera, na zona leste, e Vila Jaguara, na zona oeste, vão receber o imunizante. As regiões foram selecionadas por concentrarem o maior número de casos da doença. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde disse que direcionou para a capital paulista quase oito mil doses do imunizante que haviam sido disponibilizadas para 11 cidades da região do Alto do Tietê e que vão vencer em 30 de abril. A capital paulista registrou 33 mortes e 105 mil casos por dengue neste ano.