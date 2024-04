Estados Unidos apresentam nova proposta de cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza O secretário de Estado Antony Blinken disse que a proposta está diretamente ligada à libertação de reféns sob o poder do Hamas

Os Estados Unidos apresentaram uma nova resolução para um cessar-fogo imediato em Israel. O secretário de Estado Antony Blinken disse que a proposta está diretamente ligada à libertação de reféns sob o poder do Hamas. O anúncio aconteceu durante uma viagem de Blinken pelo Oriente Médio para pressionar por uma trégua em Gaza. Apesar da proposta já existir, ainda não há movimentação programada no Conselho de Segurança da ONU para discutir a iniciativa norte-americana. Por isso, não há repercussão em Israel ou entre os terroristas do Hamas.