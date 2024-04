Falhas no fornecimento de luz chegam ao décimo dia em São Paulo Notificada, concessionária Enel diz que apenas um prédio segue com fornecimento por gerador

Há dez dias moradores da região central de São Paulo enfrentam problemas no fornecimento de luz. Nesta semana, a agência reguladora de serviços públicos do estado notificou a concessionária de energia Enel, solicitando esclarecimentos sobre a falta de luz. A empresa afirmou que agora apenas um prédio segue com gerador e que as regiões atingidas já estão com o fornecimento reestabelecido.