FGTS Futuro poderá ser usado para quitar casa própria

Famílias com renda mensal de até R$ 2640 vão poder usar o FGTS Futuro para amortizar parcelas da casa própria. A medida vale para as pessoas que tem contrato pelo "Minha Casa Minha Vida e emprego formal, ou seja, com conta vinculada ao FGTS. E são justamente os créditos futuros dessa conta que poderão ser usados no financiamento do imóvel. Em caso de demissão, o valor devido do FGTS Futuro será incorporado ao saldo devedor. Cerca de 40 mil famílias devem ser beneficiadas pela medida.