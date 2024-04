Força Nacional encerra busca por fugitivos de Mossoró (RN)

Alto contraste

O Ministério da Justiça encerrou hoje (29) o trabalho da Força Nacional na busca pelos dois fugitivos da penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Após 44 dias, os criminosos, Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, ainda não foram recapturados. O governo gastou quase R$ 2 milhões com o pagamento de diárias e passagens dos agentes da Força Nacional; as buscas vão continuar com a Polícia Militar, Rodoviária Federal e pela Força Penal.