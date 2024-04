Frente fria deve provocar muita chuva no Sul e Sudeste

Alto contraste

Uma frente ria chegou ao país no início do outono já chegou ao país e levou muita chuva ao Rio Grande do Sul. A expectativa é de que o mau tempo chegue ainda nesta quinta-feira (21) à região Sudeste. Já foram emitidos quatro alertas para tempestades aqui no Rio Grande do Sul. Em alguns municípios, a ventania derrubou árvores e destelhou casas. Também há registros de falta de luz. Segundo o Instituto Nacional de meteorologia, as chuvas devem permanecer durante o dia, chegando ao Paraná e Santa Catarina.