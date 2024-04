Governo determina abertura de processo contra a Enel A medida na Aneel pode resultar no fim do contrato de concessão

O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou hoje (1º) que a Agência Nacional de Energia Elétrica abra um processo disciplinar contra a Enel, por causa dos apagões registrados em São Paulo. O ministro Alexandre Silveira se encontrou à tarde com o presidente Lula para falar sobre o assunto. A medida na Aneel pode resultar no fim do contrato de concessão da empresa.