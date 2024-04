Governo prepara anúncio de programa que vai oferecer passagens aéreas a R$ 200 Os beneficiados serão aposentados com renda de até dois salários mínimos e estudantes do ProUni

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O governo federal anuncia nas próximas semanas o programa Voa Brasil, que vai oferecer passagens aéreas a R$ 200. Os beneficiados pelas serão 21 milhões de aposentados com renda de até dois salários mínimos e 700 mil alunos do ProUni. Programa é feito em parceria com as companhias aéreas, que disponibilizarão assentos ociosos para esses bilhetes promocionais.