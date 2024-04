Homem sobrevive após ser atropelado por caminhão sem freio no interior de SP A suspeita é que o freio de mão não tenha sido puxado corretamente

Um homem sobreviveu após ser atropelado por um caminhão sem freio na cidade de Monte Alto, no interior de São Paulo. O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança. A vítima ainda tentou segurar o caminhão, mas acabou atropelado e foi parar embaixo do veículo. Ele ficou entre as rodas e sofreu apenas ferimentos leves. Outro homem, que estava na rua, conseguiu correr e parar o caminhão - utilizado para transportar pedras e estava estacionado dentro de um comércio. A suspeita é que o freio de mão não tenha sido puxado corretamente.