Incêndio florestal na China chega ao terceiro dia

Na China, cerca de mil bombeiros combatem dois grandes focos de incêndios florestais, no sudoeste do país. Rodovias foram bloqueadas por causa da nuvem de fumaça e quase seis mil pessoas precisaram deixar as próprias casas. As chamas, que começaram na última sexta-feira (15), aumentaram depois que fortes ventos atingiram a região de Sichuan. Não há relato de mortes e a causa do incêndio é investigada.