Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta de chuvas fortes para 25 estados e o Distrito Federal As mudanças no tempo ocorrem devido à frente fria

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso de chuvas intensas para vinte e cinco estados e o Distrito Federal. No Rio de Janeiro, o tempo já deve mudar a partir de hoje (21) à noite. Apesar dos riscos a chuva vem para aliviar um pouco o calorão. As mudanças no tempo ocorrem devido à frente fria que se desloca lentamente sobre o estado e provoca chuva em todas as regiões fluminenses.