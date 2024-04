Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta de grande perigo de chuvas para regiões do Sul e Sudeste A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas de risco durante os temporais

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de grande perigo de chuvas para algumas regiões do Sul e do Sudeste. O Rio de Janeiro deve ser o estado mais atingido. O alerta vai de sexta (22) até domingo (24). A previsão é de até cem milímetros de chuva em um intervalo de 24 horas no fim de semana. A Defesa Civil estadual pede atenção aos moradores e recomenda que a população evite áreas de risco durante os temporais.