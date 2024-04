JR Entrevista : Rodrigo Pacheco fala sobre divergências entre Congresso e Supremo na 'PEC das drogas' Presidente do Senado também disse que terá encontro com Haddad para debater a desoneração da folha

Em entrevista ao Jornal da Record, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que terá um encontro com Fernando Haddad para debater a desoneração da folha de pagamento. Pacheco falou ainda sobre as divergências de ideias entre o Congresso e o Supremo em relação à chamada PEC das drogas, aprovada ontem (13) na CCJ.