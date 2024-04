Alto contraste

A Justiça negou o pedido de prisão temporária do motorista de um porsche que bateu contra um carro de aplicativo em São Paulo. O condutor do veículo atingido morreu. Após 40 horas do acidente, Fernando Sastre Filho, de 24 anos, se apresentou à polícia, prestou depoimento e foi liberado.