Justiça suspende pagamento de mais de R$ 500 mil em férias atrasadas a Domingos Brazão

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu o pagamento de mais de R$ 500 mil de férias atrasadas a Domingos Brazão. Brazão esteve afastado do Tribunal de Contas por seis anos por suspeita de corrupção. Nesse período, ele continuou recebendo salários e benefícios. O conselheiro do Tribunal de Contas do estado está preso por suspeita de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco.