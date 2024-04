Madagascar: passagem de tufão deixa 18 mortos e leva 20 mil a abandonarem suas casas

Alto contraste

Equipes seguem as buscas por desaparecidos após enchentes –a causadas pela passagem de um tufão – atingirem a ilha de Madagascar, na África. O fenômeno deixou pelo menos 18 mortos. Segundo relatório do Gabinete Nacional de Gestão de Riscos e Desastres, três pessoas ficaram feridas e quatro continuam desaparecidas. Mais de 20 mil pessoas tiveram que abandonar as próprias casas e precisam de ajuda do governo.