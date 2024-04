Medicamentos vão ficar 4,5% mais caros em todo o país a partir de domingo (31)

Alto contraste

Os medicamentos vão ficar 4,5% mais caros em todo o país. O reajuste entra em vigor no próximo domingo (31), mas a mudança dos valores na prática depende de cada farmácia e da própria indústria farmacêutica. Muitos estabelecimentos têm feito promoções antes do reajuste, mas é preciso ficar atento com a data de validade.