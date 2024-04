Ministério da Saúde divulga lista das 154 cidades que vão receber vacina contra a dengue em abril

Alto contraste

Para ainda mais o avanço da dengue, o Ministério da Saúde divulgou a lista completa dos mais de 150 municípios que vão receber as doses da vacina contra a dengue em abril. As 154 cidades são de 11 regiões com população igual ou maior a 100 mil habitantes. Outra característica é que apresentam altas taxas de transmissão de dengue nos últimos meses. A capital paulista está entre elas. Outras cidades são Betim (MG) e Central (ES). O imunizante tem como público-alvo crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Esse grupo registra o maior número de internações. Serão aplicadas duas doses num intervalo de 3 meses.