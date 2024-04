Ministérios da Fazenda e do Planejamento anunciam bloqueio de R$ 2,9 bilhões no orçamento O déficit projetado para o ano é de R$ 9,3 bilhões

O bloqueio, no orçamento deste ano, tem como objetivo cumprir o limite de gastos do arcabouço fiscal. O déficit projetado para o ano é de R$ 9,3 bilhões. E o montante bloqueado, de quase R$ 3 bilhões, representa 1,42% do total das despesas que não são obrigatórias do Executivo. É ainda equivalente a 0,14% do limite total de despesas estipulado para o orçamento deste ano.