Moradores do centro de São Paulo ainda sofrem com a falta de energia

Moradores da região central de São Paulo ainda sofrem com a falta de luz que começou ontem (18). 35 mil pessoas ficaram no escuro. Segundo a Enel, que administra o fornecimento, a energia já foi restabelecida para 70% dos clientes afetados. Ou seja, ainda tem muita residência e comércio sem luz. Muitos hospitais também foram atingidos e, de acordo com a Enel, geradores foram acionados. A concessionária informou que houve um problema na rede subterrânea de fiação. A dica para quem estiver com o fornecimento prejudicado, é acessar o site da Enel e registrar uma ocorrência.