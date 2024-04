Palmeiras elimina o Novorizontino e vai disputar a final do Paulistão contra o Santos Endrick marcou o único gol e decidiu a partida nesta quinta (28)

De volta ao Allianz Parque, o Palmeiras contou com o apoio de 40 mil torcedores para enfrentar o Novorizontino. Com a bola rolando, o time de Abel Ferreira encontrou dificuldades, mas Endrick, craque da seleção brasileira, decidiu o jogo marcando o gol. Final: 1 a 0. Agora, Palmeiras e Santos disputam o título, com transmissão da RECORD. Veja!