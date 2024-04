Pedágios de rodovias federais passarão a aceitar pagamento com Pix e cartão Medida já foi publicada no diário oficial, mas ainda precisa ser regulamentada

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) vai regulamentar o pagamento de pedágio em rodovias federais com Pix, cartões de débito e crédito A medida foi publicada no diário oficial no início do mês. Mais ainda precisa ser regulamentada. Isso deve acontecer até junho. Algumas concessionárias já têm praticado esse tipo de cobrança, mas o serviço ainda não é obrigatório.