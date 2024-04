PF indicia Bolsonaro na investigação do suposto esquema de falsificação no cartão de vacina contra a Covid-19 Mauro Cid, e outras 15 pessoas também foram indiciados

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e outras 15 pessoas no inquérito que investiga um suposto esquema de falsificação no cartão de vacina contra a Covid-19. Com o indiciamento, as provas serão enviadas pelo relator, ministro do STF, Alexandre de Moraes, à Procuradoria-geral da República, que vai decidir se o material é suficiente para denunciar os 17 indiciados à justiça.