Preço do metrô no RJ vai ficar ainda mais caro; reajuste será de mais de 8,5%

A tarifa do metrô do Rio de Janeiro, que já é a mais cara do Brasil, vai ter um reajuste de mais de 8,5% em abril. O valor da passagem passa de R$ 6,90 para R$ 7,50. A nova tarifa passa a valer a partir do próximo dia 12. O MetrôRio informou que, conforme previsto no contrato de concessão, a tarifa é atualizada com base na variação do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – mas o reajuste foi bem acima do acumulado do índice nos últimos 12 meses.